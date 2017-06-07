Халеп победила Свитолину в 1/4 финала «Ролан Гаррос», проигрывая 3:6, 1:5

Румынка Симона Халеп (3) в полуфинале Открытого чемпионата Франции одержала волевую победу над украинкой Элиной Свитолиной (5) со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 6:0. Во второй партии Симона уступала 1:5, но смогла победить на тай-брейке, по ходу которого отыграла один матчбол.

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. За это время 25-летняя уроженка Констанцы, занимающая четвёртое место в рейтинге WТА, сделала 26 «виннерсов» и допустила 27 невынужденных ошибок. У её соперницы эти показатели составили 36 и 45 соответственно.

За выход в финал Халеп поспорит с чешкой Каролиной Плишковой (2).

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Халеп на «Ролан Гаррос»