Свитолина: это плохой результат, но думаю, что уже завтра я не буду грустить

Украинка Элина Свитолина поделилась разочарованием от поражения в четвертьфинале «Ролан Гаррос» от румынки Симоны Халеп со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 0:6. Во второй партии Элина вела 5:1, а на тай-брейке не реализовала матчбол.

«Мне не стоит говорить об этом матче как о плохом опыте. Да, сейчас я расстроена, но завтра будет новый день и жизнь продолжится. Я не могу ничего сделать с этим.

Конечно, это плохой результат, но кардинально он ничего не изменит. Я всё ещё буду пятой в рейтинге на следующей неделе, у меня по-прежнему есть четыре титула. Никто этого у меня уже не отберёт. Думаю, завтра я уже не буду грустить", — приводит слова Свитолиной официальный сайт турнира.