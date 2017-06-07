Беккер: Джоковичу надо расстаться с Агасси и срочно искать постоянного тренера

Экс-первая ракетка мира Борис Беккер, бывший тренер серба Новака Джоковича, посоветовал белградцу отказаться от услуг американца Андре Агасси, с которым он недавно начал сотрудничество. В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Джокович уступил австрийцу Доминику Тиму со счётом 6:7 (5:7), 3:6, 0:6.

«Новаку нужно было начать с чистого листа, что он и сделал, начав сотрудничество с супертренером Андре Агасии. Но Андре не был рядом с ним на второй неделе турнира, когда был необходим Новаку больше всего. Джоковичу нужно найти нового тренера, который будет сопровождать его на всех турнирах. Это надо сделать быстро, а не на Уимблдоне. В ближайшие три-четыре недели Новак должен воспользоваться ситуацией и вернуться», — приводит слова Беккера Mirror.