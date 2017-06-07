Вавринка разгромил Чилича и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

Швейцарец Станислас Вавринка (3) в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции разгромил хорвата Марина Чилича (7) со счётом 6:3, 6:3, 6:1. Продолжительность поединка составила 1 час 40 минут. 32-летний уроженец Лозанны, занимающий третье место в рейтинге АТР, сделал 3 эйса, 2 двойные ошибки, 25 «виннерсов» и 17 невынужденных ошибок. Его оппонент активно выиграл 23 розыгрыша при 32 собственных неточностях.

За выход в финал Вавринка поспорит либо с британцем Энди Марреем, либо с японцем Кеем Нисикори (8).