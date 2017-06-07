Тим: я легко мог проиграть первый сет, и тогда матч сложился бы по-другому

Австриец Доминик Тим поделился впечатлениями от победы над сербом Новаком Джоковичем со счётом 7:6 (7:5), 6:3, 6:0 в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

«Не скажу, что я играл иначе по сравнению с нашей предыдущей встречей, просто впервые в матчах с Джоковичем я активно выиграл мячей больше, чем допустил невынужденных ошибок. Это и помогло мне победить. Я легко мог проиграть первый сет, и тогда матч мог пойти по другому сценарию.

Я очень рад, что вновь вышел в полуфинал «Ролан Гаррос». Теперь меня ждёт самый сложный соперник, который только может достаться здесь. Это будет наш четвёртый матч с Надалем за последние пять-шесть недель, он снова в отличной форме", — приводит слова Тима официальный сайт турнира.