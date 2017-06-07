Маррей победил Нисикори и поспорит с Вавринкой за выход в финал «Ролан Гаррос»

Британец Энди Маррей (1) в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции победил японца Кея Нисикори (8) со счётом 2:6, 6:1, 7:6 (7:0), 6:1. Теннисисты провели на корте 2 часа 39 минут. 30-летний уроженец Данблейна активно выиграл 31 розыгрыш, допустил 26 невынужденных ошибок, реализовал 7 брейк-пойнтов из 12 и проиграл 5 геймов на своей подаче. Кей заработал 33 «виннерса» при 45 невынужденных.

За выход в финал Маррей поспорит со швейцарцем Стэном Вавринкой (3), ранее разгромившим хорвата Марина Чилича.