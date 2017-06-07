Халеп: я не сделала ничего, чтобы перевернуть ход матча со Свитолиной

Румынка Симона Халеп, победившая в четвертьфинале «Ролан Гаррос» украинку Элину Свитолину со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 6:0, рассказала, как ей удалось выиграть, уступая 3:6, 1:5.

«Элина полностью доминировала в матче. При счёте 2:5 во втором сете я просто села и сказала, что матч проигран. Так что я ничего не меняла, а просто играла так же, как раньше. В тот момент я стала чувствовать себя более спокойно, потому что была уверена, что проиграла. Я просто пыталась заставить её много двигаться и открывать пространство для моих атак. Не знаю как, но это сработало.

Я верила, что что-то может измениться. Я не могу объяснить, как это произошло, но очень рада, что боролась до конца и в итоге победила", — приводит слова Халеп официальный сайт WТА.