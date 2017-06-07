Плишкова: первое место в рейтинге сейчас одновременно близко и далеко

Чешка Каролина Плишкова после победы над француженкой Каролин Гарсией со счётом 7:6 (7:3), 6:4 в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции призналась, что до сих пор не любит играть на грунте.

«До этого турнира у меня была масса проблем при игре на грунте, мои сильные стороны практически не работали на этом покрытии, к тому же я ужасно перемещалась по корту. Не думаю, что ситуация сильно изменилась, но порой я просто выигрываю, несмотря на все препятствия. Сегодня я чувствовала себя на корте немного лучше.

Перед «Ролан Гаррос» некоторые говорили мне, что я стану первой ракеткой мира, если дойду до финала. Я думала, что нет шансов, но сейчас я одновременно близка к этому и далека, потому что мне предстоит сыграть с Симоной Халеп. Она прекрасно играет на грунте и точно не станет мне ничего дарить. Тем более в случае победы на турнире Симона станет первой в мире", — приводит слова Плишковой официальный сайт WТА.