Тим: после побед над топ-игроками я обычно играю не лучшим образом

Австриец Доминик Тим, которому в полуфинале Открытого чемпионата Франции предстоит сыграть с испанцем Рафаэлем Надалем, оценил свои шансы на победу на турнире серии «Большого шлема».

«Чувствую ли я, что готов к победе на турнире Grand Slam? Это трудный вопрос. Я уже имею в активе победы над лучшими теннисистами мира, но дело в том, что после каждого такого успеха на следующий день я играю не лучшим образом. Надеюсь, смогу прибавить в этом аспекте. Я победил Джоковича, теперь предстоит сыграть с Надалем, а в случае победы в финале меня ждёт ещё один суперзвёздный игрок. Поэтому победа на турнире „Большого шлема“ так и ценится, что добиться её крайне тяжело», — приводит слова Тима официальный сайт турнира.