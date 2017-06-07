Вавринка: в четвертьфинале с Чиличем я провёл почти идеальный матч

Швейцарец Стэн Вавринка, переигравший в четвертьфинале «Ролан Гаррос» хорвата Марина Чилича со счётом 6:3, 6:3, 6:1, прокомментировал достигнутый результат, а также поделился ожиданиями от полуфинала с британцем Энди Марреем.

«Я провёл почти идеальный матч. Марин здорово играл в начале турнира, но я чётко следовал плану на матч и сыграл очень хорошо.

Мне не нужна дополнительная мотивация на матч с Марреем, ведь это полуфинал турнира «Большого шлема». В прошлом году я проиграл ему, но это ничего не значит сейчас. В этот раз и я, и он подошли к турниру в другом состоянии, мы находимся не в той же ситуации", — приводит слова Вавринки официальный сайт турнира.