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Вавринка: в четвертьфинале с Чиличем я провёл почти идеальный матч

7 июня 2017, среда. 23:21. Теннис

Швейцарец Стэн Вавринка, переигравший в четвертьфинале «Ролан Гаррос» хорвата Марина Чилича со счётом 6:3, 6:3, 6:1, прокомментировал достигнутый результат, а также поделился ожиданиями от полуфинала с британцем Энди Марреем.

«Я провёл почти идеальный матч. Марин здорово играл в начале турнира, но я чётко следовал плану на матч и сыграл очень хорошо.

Мне не нужна дополнительная мотивация на матч с Марреем, ведь это полуфинал турнира «Большого шлема». В прошлом году я проиграл ему, но это ничего не значит сейчас. В этот раз и я, и он подошли к турниру в другом состоянии, мы находимся не в той же ситуации", — приводит слова Вавринки официальный сайт турнира.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Марин Чилич Стэн Вавринка
Новости. Теннис
7 июня 2017, среда
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