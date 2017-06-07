Маррей: чтобы обыграть Вавринку, надо провести лучший матч на грунте в карьере

Британец Энди Маррей оценил свою игру в четвертьфинале «Ролан Гаррос» с японцем Кеем Нисикори, которого он обыграл со счётом 2:6, 6:1, 7:6 (7:0), 6:1.

«В первом сете Кей полностью контролировал ход розыгрышей. Чтобы этого не допустить в дальнейшем, я стал играть как можно активнее. Я отодвинул Кея за заднюю линию и стал действовать в своём ритме. Это помогло мне добиться успеха.

Что касается матча с Вавринкой, то он проводит потрясающий турнир. В прошлом году я провёл свой лучший в карьере матч на грунте, чтобы обыграть его. В этот раз мне снова надо сделать то же самое", — приводит слова Маррея официальный сайт турнира.