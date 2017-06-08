Гарсия: раньше я не выкладывалась по максимуму в больших матчах

Француженка Каролин Гарсия, уступившая в четвертьфинале «Ролан Гаррос» чешке Каролине Плишковой со счётом 6:7, 4:6, призналась, что довольна своим выступлением на домашнем турнире серии «Большого шлема».

«Я довольна тем, с каким настроем выхожу на корт. Раньше я терялась в больших матчах и не знала, как раскрыть свой потенциал полностью. Я не выкладывала все силы и была зла на себя. Сейчас я расстроена, что проиграла, но точно могу сказать, что оставила на корте все силы и выложилась по максимуму», — приводит слова Гарсии официальный сайт WТА.