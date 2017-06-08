Тим: если я обыгрывал топ-теннисиста, то на следующий день всегда играл хуже

Австриец Доминик Тим поделился впечатлениями после победы над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со счётом 7:6 (7:5), 6:3, 6:0.

«Думаю, в этом матче был несколько ключевых моментов. Первый сет получился очень долгим, он прошёл в упорной борьбе. В начале второй партии я уступал 0:30, но сумел взять тот гейм, а потом сделал брейк. Затем мне удалось взять его подачу в начале третьего сета.

Не могу сказать, что сегодня я играл в другом стиле. Просто в этот раз статистика виннеров-ошибок оказалась положительной. Это очень важно.

Если я обыгрывал топ-теннисиста, то на следующий день всегда играл хуже. Надеюсь, смогу это исправить.

В прошлом году для меня всё было новым. В этом году стало сложнее. В прошлом сезоне я не был доволен полуфиналами, но всё равно это было поразительно. В этом году я хочу пройти дальше, хотя особо на это не рассчитывал. Это другой настрой. Выиграть турнир «Большого шлема» невероятно тяжело. Я обыграл Новака, а в пятницу встречусь с Надалем. В финале будет ещё одна звезда. Именно поэтому это турнир «Большого шлема», так как победа в нём является огромным достижением», — цитирует Тима официальный сайт тура.