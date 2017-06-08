Надаль: надеюсь, что не проиграю Тиму

Девятикратный победитель «Ролан Гаррос», испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от противостояния с представителем Австрии Домиником Тимом в полуфинале Открытого чемпионата Франции. Этот поединок состоится 9 июня.

«Я хорош играю и продвигаюсь по турнирной сетке. Тим — сложный соперник. Я надеюсь, что не проиграю ему. Я победил в Барселоне, Мадриде, а затем уступил ему в Риме. Если я сыграю хорошо, то, надеюсь, смогу выйти в финал», — приводит слова Надаля официальный сайт ATP-тура.