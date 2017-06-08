Маррей: больше впечатляют победы, одержанные при не лучшей игре

Британец Энди Маррей поделился впечатлениями после победы над японцем Кеем Нисикори в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со счётом 2:6, 6:1, 7:6 (7:0), 6:1 и оценил своего следующего соперника — швейцарца Стэна Вавринку.

«С каждым матчем я обретаю всё больше уверенности. Не думаю, что сегодня я играл прекрасно. Но я сделал большой шаг в правильном направлении. Все могут выигрывать матчи, играя хорошо. Но больше впечатляют победы, которые одерживаешь, не показывая своего лучшего тенниса. Я этим доволен. Конечно, если бы кто-то перед турниром предложил мне место в полуфинале, я бы сразу согласился, потому что я играл не очень хорошо. Тренировки также складывались не лучшим образом.

Нисикори начал матч гораздо лучше меня. Он выиграл первый сет и имел шансы в начале второго. Но после этого был решающий отрезок матча для меня. Тогда я начал играть гораздо лучше.

Вавринка здесь не проиграл ни одного сета. Это будет очень сложный матч для меня. Но я постараюсь использовать опыт нашей прошлогодней встрече в Париже. Уверен, что он сделает то же самое и что-то поменяет в своей игре. Это должен быть интересный матч», — цитирует Маррея официальный сайт тура.