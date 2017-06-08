Нисикори: я не смог весь матч играть так, как в начале

Японец Кей Нисикори прокомментировал своё поражение от первой ракетки мира, представителя Великобритании Энди Маррея в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции со счётом 6:2, 1:6, 6:7 (0:7), 1:6.

«Я не смог весь матч играть так, как в начале. Постепенно я стал допускать всё больше ошибок. Думаю, я стал больше торопиться и иногда действовал слишком агрессивно. В то же время Энди стал играть на более высоком уровне. В концовке мне было очень тяжело», — приводит слова Нисикори официальный сайт тура.