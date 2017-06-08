В 16:00 по московскому времени начнётся полуфинальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют представительница Латвии Елена Остапенко и швейцарка Тимя Бачински (30). Ранее соперницы не встречались.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Остапенко — Бачински на «Ролан Гаррос»

Победительница этого противостояния в финале Открытого чемпионата Франции сыграет либо с румынкой Симоной Халеп (3), либо с представительницей Чехии Каролиной Плишковой (2).