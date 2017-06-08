Вавринка: надеюсь, Новак вскоре найдёт свою игру, он великий чемпион

Швейцарец Стэн Вавринка выразил надежду, что серб Новак Джокович вскоре сможет показывать свой лучший теннис. Накануне уроженец Белграда в четвертьфинале «Ролан Гаррос» проиграл австрийцу Доминику Тиму со счётом 6:7 (5:7), 3:6, 0:6.

«Никто не ожидал, что Джокович проиграет третий сет со счётом 0:6. Я немного посмотрел первый сет. У Новака были шансы, которые помогли бы ему почувствовать больше уверенности в своих силах. Но Тим взял первый сет и заиграл увереннее, активнее.

Новак всё ещё находится в поиске своей игры, но пока не нашёл её. Однако мы все уверены, что он сделает это. Надеюсь, это случится скоро, он великий чемпион», — цитирует Вавринку Tennis World USA.