Двукратная победительница Уимблдона чешская теннисистка Петра Квитова получила «уайлд-кард» на турнир в Бирмингеме, который пройдёт на траве с 17 по 25 июня.

27-летняя уроженка Биловца, занимающая 16-е место в рейтинге WТА, в декабре 2016 года получила серьёзную травму руки в результате нападения вооружённого грабителя в собственном доме и была вынуждена пропустить полгода. Она вернулась на корт на «Ролан Гаррос — 2017», где уступила во втором круге.

Ранее «уайлд-кард» на турнир в Бирмингеме получила россиянка Мария Шарапова.