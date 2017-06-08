Дабровски и Бопанна победили на «РГ» в миксте, отыграв в финале два матчбола

Канадка Габриэла Дабровски и представитель Индии Рохан Бопанна стали победителями Открытого чемпионата Франции в миксте. В финале они одолели немку Анну-Лену Грёнефельд и колумбийца Роберта Фару со счётом 2:6, 6:2, [12:10]. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут минут. Габриэла и Рохан трижды подали навылет, совершили 4 двойные ошибки и реализовали 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету их соперников ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 3 брейка. В концовке Габриэла и Рохан отыграли два матчбола.

Для Дабровски и Бопанны это первый титул на турнирах «Большого шлема».