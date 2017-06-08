Бопанна: всегда ставил цель выиграть турнир «Большого шлема»

Индиец Рохан Бопанна, победивший вместе с канадкой Габриэлой Дабровски в финале «Ролан Гаррос» в миксте немку Анну-Лену Грёнефельд и колумбийца Роберта Фару со счётом 2:6, 6:2, [12:10], поделился впечатлениями от достигнутого успеха.

«Это особенный момент. Когда ты начинаешь играть в теннис, то мечтаешь выиграть турнир „Большого шлема“. Мы не лучшим образом начали встречу, но продолжили стараться и вместе усердно работать, чтобы в итоге завершить матч в свою пользу. Я всегда ставил цель выиграть соревнования Grand Slam, и сейчас я очень счастлив», — приводит слова Бопанны официальный сайт АТР.