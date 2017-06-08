Мыскина и Тозья с победы стартовали на Турнире легенд на «Ролан Гаррос»

Чемпионка «Ролан Гаррос»-2004 россиянка Анастасия Мыскина и финалистка Уимблдона-1998 француженка Натали Тозья в матче женского Турнира легенд одержали волевую победу над четырёхкратной чемпионкой соревнований «Большого шлема» испанкой Аранчей Санчес и финалисткой US Open—1999 в паре француженкой Сандрин Тестю со счётом 2:6, 6:3, [10:6]. Продолжительность встречи составила всего 57 минут.

В группе А также выступают американки Линдсэй Дэвенпорт и Мартина Навратилова, накануне уступившие Санчес и Тестю.