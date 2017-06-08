Дабровски: сейчас в мире нет человека счастливее меня

Канадка Габриэла Дабровски, победившая вместе с индийцем Роханом Бопанной в финале «Ролан Гаррос» в миксте немку Анну-Лену Грёнефельд и колумбийца Роберта Фару со счётом 2:6, 6:2, [12:10], рассказала о своих эмоциях от завоёванного титула.

«Это весело, потому что никогда не знаешь, когда твоё путешествие озарится подобным событием. Также неизвестно, выиграешь ты в одиночном разряде, в паре или в миксте. Сейчас в мире нет человека счастливее, это просто великолепно», — приводит слова Дабровски официальный сайт турнира.