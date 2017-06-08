Остапенко в день 20-летия победила Бачински и вышла в финал «Ролан Гаррос»

Латвийка Елена Остапенко в полуфинале Открытого чемпионата Франции оказалась сильнее швейцарки Тими Бачински со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3. Поединок продолжался 2 часа 24 минуты. 47-я ракетка мира, которой сегодня, 8 июня, исполняется 20 лет, активно выиграла 50 розыгрышей и допустила 45 невынужденных ошибок, а её оппонентка, у которой также сегодня день рождения, сделала 22 «виннерса» при 19 невынужденных. Обе спортсменки сделали по 6 брейков.

В финале Остапенко сыграет либо с чешкой Каролиной Плишковой (2), либо с румынкой Симоной Халеп (3).