Дабровски стала первой канадкой, выигравшей турнир серии «Большого шлема»

Канадка Габриэла Дабровски в финале «Ролан Гаррос» в миксте вместе с индийцем Роханом Бопанной победила немку Анну-Лену Грёнефельд и колумбийца Роберта Фару со счётом 2:6, 6:2, [12:10]. Таким образом, 25-летняя уроженка Оттавы стала первой представительницей Канады, выигравшей турнир серии «Большого шлема».

Напомним, что канадец Даниэль Нестор является восьмикратным победителем соревнований Grand Slam в паре и четырёхкратным — в миксте. По одному раза побеждали на турнирах «Большого шлема» в паре Себастьен Ларо и Вашек Поспишил.