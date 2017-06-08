Остапенко: победа в полуфинале — лучший способ отметить день рождения

Латвийка Елена Остапенко, переигравшая в полуфинале Открытого чемпионата Франции швейцарку Тимю Бачински со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3, поделилась эмоциями от победы в день своего 20-летия.

«Я очень счастлива, это лучший способ отметить день рождения! Я люблю играть в Париже, люблю местных болельщиков. Я в течение всего матча играла агрессивно и атаковала, как только получала шанс. Это помогло мне добиться успеха», — приводит слова Остапенко официальный сайт турнира.

За первый титул на турнире серии «Большого шлема» Остапенко поспорит либо с румынкой Симоной Халеп, либо с чешкой Каролиной Плишковой.