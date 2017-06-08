Халеп одолела Плишкову и сыграет с Остапенко в финале «Ролан Гаррос»

Румынка Симона Халеп (3) в полуфинале женского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции победила чешку Каролину Плишкову (2) со счётом 6:4, 3:6, 6:3. Встреча продолжалась ровно 2 часа. 25-летняя уроженка Констанцы, занимающая четвёртое место в рейтинге WТА, активно выиграла 14 очков и допустила столько же невынужденных ошибок, а её оппонентка сделала 45 «виннерсов» и 55 невынужденных.

За первый в карьере титул на соревнованиях серии «Большого шлема» Халеп поспорит с латвийкой Еленой Остапенко, переигравшей ранее швейцарку Тимю Бачински (30).