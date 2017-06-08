Бачински: разочарована, что упустила свои возможности в первом сете

Швейцарка Тимя Бачински, уступившая в полуфинале Открытого чемпионата Франции латвийке Елене Остапенко со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 3:6, прокомментировала постигшую её неудачу.

«Если бы я могла быть расстроена одним аспектом в матче, то это упущенные возможности в первом сете. Я создавала сама шансы, но соперница играла здорово и прекрасно защищалась после всех моих атак», — приводит слова Бачински официальный сайт WТА.

За титул Остапенко поспорит с румынкой Симоной Халеп, переигравшей чешку Каролину Плишкову.