Плишкова: поставила бы всё, что имею, на победу Халеп в финале «Ролан Гаррос»

Чешка Каролина Плишкова, уступившая в полуфинале «Ролан Гаррос» румынке Симоне Халеп со счётом 4:6, 6:3, 3:6, высоко оценила игру соперницы.

«Думаю, с тем теннисом, который я показала сегодня, я бы обыграла 99% соперниц. К сожалению, на другой стороне корта была Симона. Она одна из лучших по игре на грунте, одна из лучших на этом турнире. Халеп любит этот турнир, она уже играла здесь в финале несколько лет, да и в целом всегда выступает здорово на „Ролан Гаррос“. Я рада, что сыграла хорошо и была близка к победе. Я знала, что стану первой ракеткой мира, если выиграю, но не это самый печальный итог поражения.

Остапенко здорово выступает здесь, победила несколько сильных соперниц и дошла до финала. Она опасная соперница, но я бы поставила всё, что имею, на Симону. Хотя это ещё не случилось, думаю, трофей уже в её руках", — приводит слова Плишковой официальный сайт турнира.