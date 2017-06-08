Халеп: в матче с Плишковой был важен каждый розыгрыш

Румынка Симона Халеп поделилась впечатлениями от победы над чешкой Каролиной Плишковой со счётом 6:4, 3:6, 6:3 в полуфинале «Ролан Гаррос».

«Я очень рада, но не взволнована. Сейчас я чувствую себя более уверенной и опытной, чем когда впервые дошла до финала «Ролан Гаррос». Сегодня была отличная битва! Каждое очко имело огромное значение. Я чувствовала это и бежала за каждым мячом. Здорово, что у меня получилось сыграть сосредоточенно в каждом розыгрыше третьего сета», — приводит слова Халеп официальный сайт турнира.