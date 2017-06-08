Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Халеп: в матче с Плишковой был важен каждый розыгрыш

8 июня 2017, четверг. 23:59. Теннис

Румынка Симона Халеп поделилась впечатлениями от победы над чешкой Каролиной Плишковой со счётом 6:4, 3:6, 6:3 в полуфинале «Ролан Гаррос».

«Я очень рада, но не взволнована. Сейчас я чувствую себя более уверенной и опытной, чем когда впервые дошла до финала «Ролан Гаррос». Сегодня была отличная битва! Каждое очко имело огромное значение. Я чувствовала это и бежала за каждым мячом. Здорово, что у меня получилось сыграть сосредоточенно в каждом розыгрыше третьего сета», — приводит слова Халеп официальный сайт турнира.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Каролина Плишкова Симона Халеп
Новости. Теннис
9 июня 2017, пятница
00:57 Иванович: для меня честь быть частью великой истории «Ролан Гаррос»
8 июня 2017, четверг
23:59 Халеп: в матче с Плишковой был важен каждый розыгрыш
23:18 Плишкова: поставила бы всё, что имею, на победу Халеп в финале «Ролан Гаррос»
22:11 Бачински: разочарована, что упустила свои возможности в первом сете
21:10 Халеп одолела Плишкову и сыграет с Остапенко в финале «Ролан Гаррос»
20:35 Остапенко: победа в полуфинале — лучший способ отметить день рождения
19:02 Первушина и Потапова вышли в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос» в паре
18:39 Дабровски стала первой канадкой, выигравшей турнир серии «Большого шлема»
18:38 Остапенко в день 20-летия победила Бачински и вышла в финал «Ролан Гаррос»
18:22 Янг и Гонсалес — первые финалисты «Ролан Гаррос» в мужском парном разряде
17:27 Дабровски: сейчас в мире нет человека счастливее меня
17:17 Мыскина и Тозья с победы стартовали на Турнире легенд на «Ролан Гаррос»
16:57 Бопанна: всегда ставил цель выиграть турнир «Большого шлема»
16:00 Между полуфиналами женского «Ролан Гаррос» состоится чествование Иванович
15:21 Рыбакина вышла в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос»
14:41 Пайгина вышла в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос»
14:27 Дабровски и Бопанна победили на «РГ» в миксте, отыграв в финале два матчбола
14:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Халеп — Плишкова на «Ролан Гаррос»
13:44 Квитова получила «уайлд-кард» на турнир в Бирмингеме
13:24 Вавринка: надеюсь, Новак вскоре найдёт свою игру, он великий чемпион
12:31 Медина-Гарригес: Остапенко хочет всё решить за два удара. Нужно быть терпеливее
12:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Остапенко — Бачински на «Ролан Гаррос»
11:33 Плишкова: мне нужно было время на адаптацию на всех турнирах «Большого шлема»
10:19 Нисикори: я не смог весь матч играть так, как в начале
10:04 Маррей: больше впечатляют победы, одержанные при не лучшей игре
09:15 Карреньо-Буста: после матча первого круга я ощущал некоторое напряжение
09:14 Надаль: надеюсь, что не проиграю Тиму
09:11 Джокович: я и близко не играю в свой лучший теннис
09:09 Тим: если я обыгрывал топ-теннисиста, то на следующий день всегда играл хуже
00:38 Гарсия: раньше я не выкладывалась по максимуму в больших матчах
00:21 Карреньо-Буста: если хочешь победить Надаля, то должен держать свою подачу
7 июня 2017, среда
23:50 Маррей: чтобы обыграть Вавринку, надо провести лучший матч на грунте в карьере
23:21 Вавринка: в четвертьфинале с Чиличем я провёл почти идеальный матч
21:48 Тим: после побед над топ-игроками я обычно играю не лучшим образом
21:40 Плишкова: первое место в рейтинге сейчас одновременно близко и далеко
21:05 Халеп: я не сделала ничего, чтобы перевернуть ход матча со Свитолиной
20:15 Маррей победил Нисикори и поспорит с Вавринкой за выход в финал «Ролан Гаррос»
20:01 Тим: я легко мог проиграть первый сет, и тогда матч сложился бы по-другому
19:32 Вавринка разгромил Чилича и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»
18:53 Беккер: Джоковичу надо расстаться с Агасси и срочно искать постоянного тренера
18:43 Свитолина: это плохой результат, но думаю, что уже завтра я не буду грустить
17:24 Халеп победила Свитолину в 1/4 финала «Ролан Гаррос», проигрывая 3:6, 1:5
17:14 Кар. Плишкова одолела Гарсию и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
17:01 Аншба не сумела выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции среди юниоров
16:56 Потапова проиграла Пайгиной в третьем круге юниорского «Ролан Гаррос»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Серена Уильямс покинула первое место рейтинг-листа WTA. Сможет ли она ещё раз туда вернуться?
Архив →
© championat.com, 2000–2017