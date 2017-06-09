Иванович: для меня честь быть частью великой истории «Ролан Гаррос»

На корте Филиппа Шатрье в Париже состоялась церемония чествования победительницы «Ролан Гаррос»-2008, экс-первой ракетки мира сербки Аны Иванович.

«Я пообещала себе, что не буду плакать сегодня. У этого стадиона есть магическое свойство, заставляющее меня всегда чувствовать себя здесь, как дома. После того, как в 2008 году я выиграла титул и стала первой ракеткой мира, у меня появилась прочная личная связь с этим местом.

Я стою здесь без ракетки, но по-прежнему очень волнуюсь. Для меня было большой честью выступать здесь и стать маленькой частью великой истории «Ролан Гаррос», — приводит слова Иванович официальный сайт турнира.