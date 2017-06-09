Камельзон: организаторы «Ролан Гаррос» обманули зрителей, не пригласив Шарапову

Заслуженный тренер Украины Владимир Камельзон выразил мнение, что руководители «Ролан Гаррос» допустили ошибку, не предоставив россиянке Марии Шараповой права участвовать в турнире.

«Обратите внимание, что женские матчи на нынешнем «Ролан Гаррос» проходят при полупустых трибунах. В отсутствие звёзд это зрелище болельщикам неинтересно. Серена Уильямс взяла паузу в выступлениях и ушла в декрет, Петра Квитова только возвращается после серьёзного повреждения руки. На кого там смотреть? Руководители Федерации тенниса Франции допустили большую ошибку, отклонив просьбу Шараповой о предоставлении персонального приглашения.



Можно сказать, что организаторы турнира обманули зрителей, до последнего откладывая решение по Шараповой. Болельщики рассчитывали увидеть ее на корте, раскупили билеты, а потом им объявили, что Маши не будет. Все было обставлено как борьба за правду, а получилось жульничество чистой воды», — сказал Камельзон.