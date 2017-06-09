Остапенко: в третьем сете я вновь смогла найти свою игру

Представительница Латвии Елена Остапенко поделилась впечатлениями после выхода в финал Открытого чемпионата Франции. В свой 20-й день рождения она обыграла швейцарку Тимю Бачински со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3. В новом рейтинге WTA уроженка Риги войдёт в топ-20.

«Матч был очень тяжёлый, это была настоящая битва. Я очень рада выходу в финал, особенно в свой день рождения. Думаю, это прекрасный подарок. Я просто старалась играть агрессивно и атаковать, когда была такая возможность. Очень важно было то, что я выиграла первый сет. Я проиграла второй, но в третьем вновь смогла найти свою игру», — цитирует Остапенко официальный сайт тура.