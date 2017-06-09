Бопанна: для меня победа на турнире «Большого шлема» всегда была личной целью

Представитель Индии Рохан Бопанна поделился впечатлениями после завоевания титула на «Ролан Гаррос» в миксте. В финале он в дуэте с канадкой Габриэлой Дабровски одолел немку Анну-Лену Грёнефельд и колумбийца Роберта Фару со счётом 2:6, 6:2, [12:10].

“Это особенное событие. Когда начинаешь играть в теннис, то хочешь выиграть турнир «Большого шлема». Думаю, финал мы начали не очень хорошо, но продолжали оказывать давление и упорно работали вместе. Для меня победа на соревнованиях «Большого шлема» всегда была личной целью. Если честно, я до сих пор не смог успокоиться.

Когда пришлось отыгрывать два матчбола, мы просто делали то, что обычно. Ты не стараешься выдумывать что-то новое и не думаешь о том, что это матчбол. Ты просто пытаешься играть агрессивно. Габи выполнила великолепный приём на подаче Роберта. Она доверилась инстинкту и отлично ударила с бэкхенда. Думаю, это сделало матч особенным», — цитирует Бопанну официальный сайт тура.