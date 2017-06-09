В 13:45 по московскому времени начнётся полуфинальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют британец Энди Маррей (1) и швейцарец Стэн Вавринка (3). По личным встречам впереди первая ракетка мира — 10-7.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Маррей — Вавринка на «Ролан Гаррос».

Победитель этого противостояния в финале Открытого чемпионата Франции сыграет либо с испанцем Рафаэлем Надалем (4), либо с представителем Австрии Домиником Тимом (6).