Плишкова: вновь доказала себе, что могу здорово играть с топ-теннисистками

Чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась впечатлениям после поражения от румынки Симоны Халеп в полуфинале Открытого чемпионата Франции со счётом 4:6, 6:3, 3:6.

«Я в очередной раз доказала себе, что могу демонстрировать игру высокого уровня в матчах с топ-теннисистками. И этот уровень не обязательно проявляется в начале турнира», — приводит слова Плишковой официальный сайт WTA-тура.

В финале уроженка Констанцы сыграет с представительницей Латвии Еленой Остапенко. Поединок состоится 10 июня.