Д. Макинрой: в 3-м сете казалось, что Новак просто не хочет находиться на корте

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой признался, что был неприятно удивлён тем, как легко серб Новак Джокович проиграл австрийцу Доминику Тиму в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со счётом 6:7 (5:7), 3:6, 0:6.

«Я не помню такого за последние шесть-семь лет. Новак просто сдался. В третьем сете казалось, что он просто не хочет находиться на корте и играть. Это шокирует, ведь мы говорим и парне, который так много выиграл. Это доказывает лишь то, что все мы люди», — цитирует Макинроя BBC.