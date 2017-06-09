Тренер Тима: я знаю, что Доминик не сможет победить Надаля в полуфинале

Гюнтер Бресник, тренер австрийца Доминика Тима, предположил, что его подопечный не сможет обыграть испанца Рафаэля Надаля в полуфинале Открытого чемпионата Франции

«Я всегда в верю в способности Доминика. Но в полуфинале он будет аутсайдером, ведь сыграет на грунте с Надалем. На этом покрытии Рафа чувствует себя комфортнее всего. Как тренеру, мне хотелось бы, чтобы Доминик победил. Но я знаю, что этого не случится. И это нормально. Я наслаждаюсь процессом. Не стоит торопить события. Нужно, чтобы всё шло само собой», — цитирует Бресника New York Times.

Перед «Ролан Гаррос» Бресник говорил, что его подопечный не сможет дойти до полуфинала, так как не сумеет обыграть серба Новака Джоковича.