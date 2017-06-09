Лендл: я знаю, почему Маррей испытывает трудности

Тренер первой ракетки мира британца Энди Маррея Иван Лендл предположил, что нестабильное выступление его подопечного в нынешнем сезоне связано с тем, что ему просто не везло. 9 июня в полуфинале «Ролан Гаррос» уроженец Данблейна сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой.

«Конечно, приятнее, когда он побеждает, но я знаю, почему Энди испытывает трудности. Ему немного не везло. Опоясывающий лишай, затем травма локтя и простуда, потом ещё одна простуда и так далее. Важно проделывать работу стабильно, прежде чем ожидать стабильных результатов. Он уже выиграл пять матчей на «Ролан Гаррос». Надеюсь, шестой тоже сможет выиграть», — цитирует Лендла PA Sport.