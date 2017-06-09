Пайгина взяла всего два гейма в полуфинале юниорского «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Марта Пайгина не смогла пробиться в финал юниорского Открытого чемпионата Франции, в двух сетах проиграв представительнице США Клэр Лю (6) со счётом 2:6, 0:6. Продолжительность встречи составила 49 минут. Марта совершила 3 двойные ошибки и взяла 1 гейм на подаче соперницы. На счету Клэр 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 6 брейков.

В финале юниорского Открытого чемпионата Франции американка сыграет с победительницей противостояния Уитни Осуйве (США, 7) — Елена Рыбакина (Россия, 11).