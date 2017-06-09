Рыбакина не смогла выйти в финал юниорского «Ролан Гаррос»

Россиянка Елена Рыбакина (11) в полуфинале юниорского Открытого чемпионата Франции уступила представительнице США Уитни Осуйве (7) со счётом 4:6, 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. 17-летняя москвичка 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и взяла 1 гейм на подаче соперницы. На счету Уитни 1 двойная ошибка и 3 брейка.

В финале юниорского «Ролан Гаррос» Осуйве сыграет со своей соотечественницей Клэр Лю (6), которая ранее разгромила россиянку Марту Пайгину со счётом 6:2, 6:0.