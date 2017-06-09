В 16:30 по московскому времени начнётся полуфинальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют испанец Рафаэль Надаль (4) и представитель Австрии Доминик Тим (6). По личным встречам впереди бывшая первая ракетка мира — 4-2.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Тим на «Ролан Гаррос»

Победитель этого противостояния в финале Открытого чемпионата Франции сыграет либо с британцем Энди Марреем (1), либо со швейцарцем Стэном Вавринкой (3).