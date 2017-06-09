Мыскина и Тозья проиграли Дэвенпорт и Навратиловой на Турнире легенд «РГ»

Чемпионка «Ролан Гаррос»—2004 россиянка Анастасия Мыскина и финалистка Уимблдона-1998 француженка Натали Тозья в матче женского Турнира легенд проиграли американкам — трёхкратной победительнице турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Линдсей Дэвенпорт и 18-кратной чемпионке соревнований Grand Slam Мартине Навратиловой со счётом 7:5, 0:6, [4:10]. Продолжительность встречи составила 1 час 1 минуту.

Накануне Мыскина и Тозья одержали волевую победу над четырёхкратной чемпионкой соревнований «Большого шлема» испанкой Аранчей Санчес и финалисткой US Open 1999 в паре с француженкой Сандрин Тестю со счётом 2:6, 6:3, [10:6].

По дополнительным показателям в финал вышли Дэвенпорт и Навратилова. Имена их соперниц станут известны позже.

