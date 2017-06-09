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Первушина и Потапова вышли в финал юниорского «Ролан Гаррос» в паре

9 июня 2017, пятница. 15:20. Теннис

Россиянки Олеся Первушина и Анастасия Потапова (2) в полуфинале парного разряда юниорского Открытого чемпионата Франции одолели японку Аюми Миямото и китаянку Ван Сю со счётом 6:3, 3:6, [10:6]. Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут.

В финале юниорского «Ролан Гаррос» Олеся и Анастасия поспорят с победительницами противостояния Бьянка Андрееску (Канада) / Карсон Брэнстин (США, 1) — Мария Лурдес Карле (Аргентина) / Франческа Джонс (Великобритания).

Финал юниорского Открытого чемпината Франции состоится 10 июня.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анастасия Потапова Ролан Гаррос
Новости. Теннис
9 июня 2017, пятница
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16:08 Бычкова стала куратором выставки картин
15:20 Первушина и Потапова вышли в финал юниорского «Ролан Гаррос» в паре
14:39 Мыскина и Тозья проиграли Дэвенпорт и Навратиловой на Турнире легенд «РГ»
14:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Тим на «Ролан Гаррос»
13:28 Рыбакина не смогла выйти в финал юниорского «Ролан Гаррос»
13:18 Пайгина взяла всего два гейма в полуфинале юниорского «Ролан Гаррос»
12:43 Лендл: я знаю, почему Маррей испытывает трудности
12:00 Тренер Тима: я знаю, что Доминик не сможет победить Надаля в полуфинале
11:35 Д. Макинрой: в 3-м сете казалось, что Новак просто не хочет находиться на корте
10:43 Плишкова: вновь доказала себе, что могу здорово играть с топ-теннисистками
10:11 Халеп: я раньше не встречалась с Остапенко и не знаю, чего ожидать от неё
10:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Маррей — Вавринка на «Ролан Гаррос»
09:08 Бопанна: для меня победа на турнире «Большого шлема» всегда была личной целью
09:06 Остапенко: в третьем сете я вновь смогла найти свою игру
04:20 Камельзон: организаторы «Ролан Гаррос» обманули зрителей, не пригласив Шарапову
00:57 Иванович: для меня честь быть частью великой истории «Ролан Гаррос»
8 июня 2017, четверг
23:59 Халеп: в матче с Плишковой был важен каждый розыгрыш
23:18 Плишкова: поставила бы всё, что имею, на победу Халеп в финале «Ролан Гаррос»
22:11 Бачински: разочарована, что упустила свои возможности в первом сете
21:10 Халеп одолела Плишкову и сыграет с Остапенко в финале «Ролан Гаррос»
20:35 Остапенко: победа в полуфинале — лучший способ отметить день рождения
19:02 Первушина и Потапова вышли в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос» в паре
18:39 Дабровски стала первой канадкой, выигравшей турнир серии «Большого шлема»
18:38 Остапенко в день 20-летия победила Бачински и вышла в финал «Ролан Гаррос»
18:22 Янг и Гонсалес — первые финалисты «Ролан Гаррос» в мужском парном разряде
17:27 Дабровски: сейчас в мире нет человека счастливее меня
17:17 Мыскина и Тозья с победы стартовали на Турнире легенд на «Ролан Гаррос»
16:57 Бопанна: всегда ставил цель выиграть турнир «Большого шлема»
16:00 Между полуфиналами женского «Ролан Гаррос» состоится чествование Иванович
15:21 Рыбакина вышла в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос»
14:41 Пайгина вышла в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос»
14:27 Дабровски и Бопанна победили на «РГ» в миксте, отыграв в финале два матчбола
14:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Халеп — Плишкова на «Ролан Гаррос»
13:44 Квитова получила «уайлд-кард» на турнир в Бирмингеме
13:24 Вавринка: надеюсь, Новак вскоре найдёт свою игру, он великий чемпион
12:31 Медина-Гарригес: Остапенко хочет всё решить за два удара. Нужно быть терпеливее
12:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Остапенко — Бачински на «Ролан Гаррос»
11:33 Плишкова: мне нужно было время на адаптацию на всех турнирах «Большого шлема»
10:19 Нисикори: я не смог весь матч играть так, как в начале
10:04 Маррей: больше впечатляют победы, одержанные при не лучшей игре
09:15 Карреньо-Буста: после матча первого круга я ощущал некоторое напряжение
09:14 Надаль: надеюсь, что не проиграю Тиму
09:11 Джокович: я и близко не играю в свой лучший теннис
09:09 Тим: если я обыгрывал топ-теннисиста, то на следующий день всегда играл хуже
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