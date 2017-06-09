Первушина и Потапова вышли в финал юниорского «Ролан Гаррос» в паре

Россиянки Олеся Первушина и Анастасия Потапова (2) в полуфинале парного разряда юниорского Открытого чемпионата Франции одолели японку Аюми Миямото и китаянку Ван Сю со счётом 6:3, 3:6, [10:6]. Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут.
В финале юниорского «Ролан Гаррос» Олеся и Анастасия поспорят с победительницами противостояния Бьянка Андрееску (Канада) / Карсон Брэнстин (США, 1) — Мария Лурдес Карле (Аргентина) / Франческа Джонс (Великобритания).
Финал юниорского Открытого чемпината Франции состоится 10 июня.