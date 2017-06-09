Бычкова стала куратором выставки картин

Российская теннисистка и телекомментатор Екатерина Бычкова стала куратором и организатором выставки картин под названием «6». Взяв перерыв в профессиональной карьере, Екатерина серьёзно увлекалась искусством. Она сумела собрать шесть художников и организовала профессиональную выставку, открытие которой состоялось несколько дней назад в московском парке Горького.

«Цифра шесть сложилась случайно по количеству участниц. В итоге оказалась очень символичной и перекликающейся с определёнными работами художников. Отвечающая за свободу и одновременно единение и гармонию противоположностей, она как нельзя лучше легла в название, подчёркивая чувственность и внутренние эмоции каждой из авторов представленных работ», — рассказала Бычкова.