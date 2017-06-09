Харрисон и Винус пробились в финал «Ролан Гаррос» в парном разряде

Американец Райан Харрисон и представитель Новой Зеландии Майкл Винус пробились в финал Открытого чемпионата Франции в мужском парном разряде, в трёх партиях сломив сопротивление представителей Колумбии Хуана-Себастьяна Кабаля и Роберта Фару (16) со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 56 минут.

В финале Открытого чемпионата Франции в парном разряде Харрисон и Винус сыграют с представителем Мексики Сантьяго Гонсалесом и американцем Дональдом Янгом.

Финальный матч состоится 10 июня.