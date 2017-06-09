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Джокович впервые с 18 октября 2009 года покинет топ-3 рейтинга АТР

9 июня 2017, пятница. 19:08. Теннис

Сербский теннисист Новак Джокович в понедельник, 12 июня, впервые с 18 октября 2009 года покинет топ-3 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Это стало официально известно после выхода в финал «Ролан Гаррос»—2017 швейцарца Стэна Вавринки.

Спустя почти восемь лет беспрерывного пребывания в тройке лидеров Джокович опустится на четвёртую строчку мировой квалификации. Вавринка либо поднимется на второе место, либо сохранит третью позицию. Это будет зависеть от того, кто выиграет Открытый чемпионат Франции.

Вавринка стал первым финалистом «Ролан Гаррос», обыграв Маррея
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Новак Джокович Стэн Вавринка
Новости. Теннис
9 июня 2017, пятница
19:08 Джокович впервые с 18 октября 2009 года покинет топ-3 рейтинга АТР
18:58 Барти и Деллакуа вышли в финал Открытого чемпионата Франции в парном разряде
18:44 Вавринка стал первым финалистом «Ролан Гаррос», обыграв Маррея
16:49 У Остапенко произошёл странный диалог с журналистом на «Ролан Гаррос»
16:13 Харрисон и Винус пробились в финал «Ролан Гаррос» в парном разряде
16:08 Бычкова стала куратором выставки картин
15:20 Первушина и Потапова вышли в финал юниорского «Ролан Гаррос» в паре
14:39 Мыскина и Тозья проиграли Дэвенпорт и Навратиловой на Турнире легенд «РГ»
14:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Тим на «Ролан Гаррос»
13:28 Рыбакина не смогла выйти в финал юниорского «Ролан Гаррос»
13:18 Пайгина взяла всего два гейма в полуфинале юниорского «Ролан Гаррос»
12:43 Лендл: я знаю, почему Маррей испытывает трудности
12:00 Тренер Тима: я знаю, что Доминик не сможет победить Надаля в полуфинале
11:35 Д. Макинрой: в 3-м сете казалось, что Новак просто не хочет находиться на корте
10:43 Плишкова: вновь доказала себе, что могу здорово играть с топ-теннисистками
10:11 Халеп: я раньше не встречалась с Остапенко и не знаю, чего ожидать от неё
10:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Маррей — Вавринка на «Ролан Гаррос»
09:08 Бопанна: для меня победа на турнире «Большого шлема» всегда была личной целью
09:06 Остапенко: в третьем сете я вновь смогла найти свою игру
04:20 Камельзон: организаторы «Ролан Гаррос» обманули зрителей, не пригласив Шарапову
00:57 Иванович: для меня честь быть частью великой истории «Ролан Гаррос»
8 июня 2017, четверг
23:59 Халеп: в матче с Плишковой был важен каждый розыгрыш
23:18 Плишкова: поставила бы всё, что имею, на победу Халеп в финале «Ролан Гаррос»
22:11 Бачински: разочарована, что упустила свои возможности в первом сете
21:10 Халеп одолела Плишкову и сыграет с Остапенко в финале «Ролан Гаррос»
20:35 Остапенко: победа в полуфинале — лучший способ отметить день рождения
19:02 Первушина и Потапова вышли в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос» в паре
18:39 Дабровски стала первой канадкой, выигравшей турнир серии «Большого шлема»
18:38 Остапенко в день 20-летия победила Бачински и вышла в финал «Ролан Гаррос»
18:22 Янг и Гонсалес — первые финалисты «Ролан Гаррос» в мужском парном разряде
17:27 Дабровски: сейчас в мире нет человека счастливее меня
17:17 Мыскина и Тозья с победы стартовали на Турнире легенд на «Ролан Гаррос»
16:57 Бопанна: всегда ставил цель выиграть турнир «Большого шлема»
16:00 Между полуфиналами женского «Ролан Гаррос» состоится чествование Иванович
15:21 Рыбакина вышла в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос»
14:41 Пайгина вышла в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос»
14:27 Дабровски и Бопанна победили на «РГ» в миксте, отыграв в финале два матчбола
14:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Халеп — Плишкова на «Ролан Гаррос»
13:44 Квитова получила «уайлд-кард» на турнир в Бирмингеме
13:24 Вавринка: надеюсь, Новак вскоре найдёт свою игру, он великий чемпион
12:31 Медина-Гарригес: Остапенко хочет всё решить за два удара. Нужно быть терпеливее
12:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Остапенко — Бачински на «Ролан Гаррос»
11:33 Плишкова: мне нужно было время на адаптацию на всех турнирах «Большого шлема»
10:19 Нисикори: я не смог весь матч играть так, как в начале
10:04 Маррей: больше впечатляют победы, одержанные при не лучшей игре
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