Джокович впервые с 18 октября 2009 года покинет топ-3 рейтинга АТР

Сербский теннисист Новак Джокович в понедельник, 12 июня, впервые с 18 октября 2009 года покинет топ-3 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Это стало официально известно после выхода в финал «Ролан Гаррос»—2017 швейцарца Стэна Вавринки.
Спустя почти восемь лет беспрерывного пребывания в тройке лидеров Джокович опустится на четвёртую строчку мировой квалификации. Вавринка либо поднимется на второе место, либо сохранит третью позицию. Это будет зависеть от того, кто выиграет Открытый чемпионат Франции.
Вавринка стал первым финалистом «Ролан Гаррос», обыграв Маррея