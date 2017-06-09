Джокович впервые с 18 октября 2009 года покинет топ-3 рейтинга АТР

Сербский теннисист Новак Джокович в понедельник, 12 июня, впервые с 18 октября 2009 года покинет топ-3 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Это стало официально известно после выхода в финал «Ролан Гаррос»—2017 швейцарца Стэна Вавринки.

Спустя почти восемь лет беспрерывного пребывания в тройке лидеров Джокович опустится на четвёртую строчку мировой квалификации. Вавринка либо поднимется на второе место, либо сохранит третью позицию. Это будет зависеть от того, кто выиграет Открытый чемпионат Франции.