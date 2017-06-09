Маттек-Сэндс и Шафаржова вышли в финал «Ролан Гаррос» в парном разряде

Первые сеяные, американка Бетани Маттек-Сэндс и чешка Люси Шафаржова, вышли в финал Открытого чемпионата Франции в женском парном разряде, в двух сетах обыграв третьих сеяных, Чань Юнжань из Китайский Тайбэя – Тайваня и швейцарку Мартину Хингис, со счётом 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. Победительницы пять раз подали навылет и реализовали пять из 11 брейк-пойнтов. На счету проигравших два брейка и одна двойная ошибка.

За титул Маттек-Сэндс и Шафаржова сыграют с австралийками Эшли Барти и Кейси Деллакуа.