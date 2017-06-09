Вавринка — самый возрастной финалист «Ролан Гаррос» с 1973 года

Швейцарец Стэн Вавринка, пробившийся в финал «Ролан Гаррос»-2017 благодаря победе над британцем Энди Марреем со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 5:7, 7:6 (7:3), 6:1, стал самым возрастным финалистом этого турнира в мужском одиночном разряде в XXI веке. Вавринке сейчас 32 года и 75 дней. Более возрастных участников финала «Ролан Гаррос» не было с 1973 года, когда 33-летний югослав Никола Пилич проиграл румыну Илие Настасе со счётом 3:6, 3:6, 0:6.



Отметим, что самый возрастной чемпион «Ролан Гаррос» в Открытой эре — испанец Андрес Химено, который в 34 года завоевал титул в 1972-м.