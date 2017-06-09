Надаль уверенно победил Тима и сразится с Вавринкой за 10-й титул «Ролан Гаррос»

Испанец Рафаэль Надаль вышел в финал «Ролан Гаррос»-2017, уверенно победив австрийца Доминика Тима в трёх партиях — 6:3, 6:4, 6:0.



Матч продолжался 2 часа 7 минут. Надаль дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки, выполнил 23 «виннерса», допустил 22 невынужденные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Тима 3 эйса, 3 двойные, 21 удар навылет, 34 невынужденные и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.



В финале Рафаэль сыграет со Стэном Вавринкой. В случае победы испанец станет десятикратным чемпионом «Ролан Гаррос», выиграв этот турнир впервые с 2014 года.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этого поединка:

Текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Тим на «Ролан Гаррос»